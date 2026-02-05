Η Εθνική Γυναικών της Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο που διεξάγεται στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας, επικρατώντας της Ιταλίας με σκορ 15-8 στον μικρό τελικό. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έδειξε τη δυναμική της, διαλύοντας την Ιταλία και φτάνοντας στην τρίτη θέση με εξαιρετική απόδοση.

Αν και η ομάδα έχασε την ευκαιρία για τον τελικό μετά από ήττα στα πέναλτι από την Ουγγαρία, δεν απογοητεύθηκε και κατέκτησε το έκτο ευρωπαϊκό μετάλλιο για την Ελλάδα, συνεχίζοντας την παράδοση διακρίσεων με σταθερότητα στις κορυφαίες θέσεις. Για τρίτη διαδοχική διοργάνωση, οι Ελληνίδες αθλήτριες βρίσκονται στο βάθρο του Ευρωπαϊκού, αποδεικνύοντας την κυριαρχία της χώρας στο άθλημα.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε με κυριαρχία από την ελληνική πλευρά. Στο πρώτο οκτάλεπτο, η Ελλάδα δημιούργησε σημαντικό προβάδισμα και η διαφορά αυξήθηκε στα επόμενα οκτάλεπτα, φτάνοντας σε ένα τελικό σκορ 15-8. Η ελληνική άμυνα, σε συνδυασμό με εξαιρετικές επιθέσεις και συνεργασίες, περιόρισε την Ιταλία και διασφάλισε την επιτυχία.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 10-4, 15-6, 15-8.

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου (6/12, 50%), Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 1, Βασιλική Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη.

ΙΤΑΛΙΑ (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ 1, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 2, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοκιέρε 1, Μπετίνι 4, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται το βράδυ, με τον μεγάλο τελικό Ολλανδία – Ουγγαρία στις 21:15.

Αναλυτικά, τα 16 μετάλλια της Εθνικής πόλο γυναικών:

Χρυσά (5)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: 2011, 2025

World League: 2005

Europa Cup: 2018

Παγκόσμιο Κύπελλο: 2025

Ασημένια (5)

Ολυμπιακοί Αγώνες: 2004

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2010, 2012, 2018, 2022

Χάλκινα (6)

World League: 2007, 2010, 2012

Μεσογειακοί Αγώνες: 2018

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2024, 2026