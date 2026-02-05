Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League, με την πρώτη αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 18 Φεβρουαρίου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και τη ρεβάνς να διεξάγεται στις 24/2 στη Γερμανία.

Το βράδυ της Πέμπτης (5/2) ολοκληρώθηκε η διορία για τις αλλαγές στις ευρωπαϊκές λίστες, με τον τεχνικό της Μπάγερ, Κάσπερ Γιούλμαντ, να αξιοποιεί πλήρως τα περιθώρια που του έδιναν οι κανονισμοί της UEFA, προχωρώντας σε τρεις αλλαγές, αλλά και σε μία επιπλέον που προβλέπεται από το νέο πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, στη λίστα των «ασπιρινών» προστέθηκε ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός Τιμ Όερμαν, ο οποίος επέστρεψε μετά τον επιτυχημένο δανεισμό του στη Στουρμ Γκρατς, καθώς και οι Μαρτίν Τεριέ και Γιόνας Χόφμαν, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.

Παράλληλα, ο Γιούλμαντ δήλωσε και τον νέο τερματοφύλακα της ομάδας, Γιόνας Όμλιν, που αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπορούσια Γκλάντμπαχ, ώστε να καλύψει το κενό του τραυματία Μαρκ Φλέκεν, ο οποίος είχε υποστεί τραυματισμό λίγες ημέρες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη League Phase.

Αντίθετα, οι Τέλα και Μπεν Σεγκίρ έμειναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ενώ από το ρόστερ της ομάδας έχουν αποχωρήσει και οι Ετσεβέρι και Μπελοσιάν.