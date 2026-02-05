Ο αγώνας με την Παρτίζαν ήταν για τον Παναθηναϊκό μια ευκαιρία να αξιοποιήσει τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και να δημιουργήσει θετικό μομέντουμ στη δύσκολη φάση της σεζόν.

Το τελικό αποτέλεσμα όμως ήταν ακριβώς το αντίθετο. Οι «πράσινοι» παρουσίασαν μια απογοητευτική εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και υπέστησαν μια βαριά ήττα από την Παρτίζαν στην 27η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε ότι η ομάδα του έκανε πολλά λάθη και έχασε σημαντικά σουτ. Ο Τούρκος τεχνικός συνεχάρη την Παρτίζαν για τη νίκη της.

«Παίξαμε άθλια στην επίθεση, κάναμε πολλά λάθη, χάσαμε πολλά σουτ. Η Παρτίζαν έπαιξε πολυ καλά, τους αξίζουν συγχαρητήρια», τόνισε ο Εργκίν Αταμάν μετά το φινάλε του ματς.