Το μεγαλύτερο μεταγραφικό σίριαλ ενόψει της trade deadline στο NBA είχε στο επίκεντρό του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το βασικό ερώτημα που κυριάρχησε τις τελευταίες εβδομάδες ήταν ένα: θα παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς ή θα ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του;

Παρά τις έντονες φήμες, το ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες και τα αμέτρητα σενάρια που κυκλοφόρησαν, ο Έλληνας σούπερ σταρ παρέμεινε στο Ουισκόνσιν και θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Μπακς, τουλάχιστον μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας των ανταλλαγών, ο Αντετοκούνμπο θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέβασε ένα βίντεο από την ταινία «Ο Λύκος της Wall Street», με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, συνοδεύοντάς το με τη φράση:

«Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, ελκύουν…»

Στη συγκεκριμένη σκηνή, ο διάσημος ηθοποιός δηλώνει χαρακτηριστικά: «Δεν πάω πουθενά». Ένα απόσπασμα που ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρη αναφορά στην παραμονή του Γιάννη στο Μιλγουόκι και ως απάντηση σε όσους περίμεναν εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.

