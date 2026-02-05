Η Dubai BC συνεχίζει να μετατρέπει την Coca Cola Arena σε απόρθητο κάστρο. Μετά τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς υπέταξε και τη Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με 93-85 στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Τζάναν Μούσα, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση μετά την επιστροφή του από τραυματισμό και «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του. Ο Βόσνιος φόργουορντ σημείωσε 20 πόντους με 4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 9/9 βολές, αποτελώντας τον καταλύτη της ανατροπής.

Η Dubai ολοκλήρωσε ιδανικά μια απαιτητική εβδομάδα με δύο νίκες εντός έδρας, την ώρα που η Ρεάλ γνώρισε δεύτερη διαδοχική ήττα, μετά το οριακό 82-81 από τον Παναθηναϊκό AKTOR πριν από δύο ημέρες.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με χαμηλό τέμπο και έμφαση στις οργανωμένες επιθέσεις. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη Ρεάλ να βρίσκει ρυθμό στο ανοιχτό γήπεδο και να παίρνει μικρό προβάδισμα. Ο Αμπάλδε είχε 7 πόντους στην πρώτη περίοδο, ενώ ο Μούσα πέτυχε τους 8 από τους 11 της Dubai.

Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους, εκμεταλλευόμενοι τις αλλαγές της Ρεάλ. Οι Αβράμοβιτς και Πετρούσεβ έδωσαν λύσεις, φέρνοντας την Dubai μπροστά με 32-29 στο 16’. Ωστόσο, η επιστροφή των Χεζόνια, Ταβάρες και Καμπάτσο έγειρε ξανά την πλάστιγγα, με τη «βασίλισσα» να κλείνει το πρώτο μέρος στο +7 (37-44).

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η Ρεάλ κυριάρχησε αμυντικά και ξέφυγε μέχρι το +13 (44-57), δείχνοντας να ελέγχει απόλυτα το ματς. Εκεί, όμως, ήρθε η αντεπίθεση της Dubai. Ο Καμπόκλο με 3/3 τρίποντα έδωσε το σύνθημα και, εκμεταλλευόμενοι τα λεπτά απουσίας των βασικών της Ρεάλ, οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν μια εντυπωσιακή ανατροπή, περνώντας μπροστά με 69-68 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Dubai επέβαλε τον ρυθμό της. Ο Μούσα συνέχισε να βρίσκει στόχο απέναντι στην πρώην ομάδα του και το σκορ ανέβηκε στο 85-77. Η Ρεάλ προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 85-81 λίγο πριν το φινάλε, όμως το τρίποντο του Μακίνλεϊ Ράιτ μετά το τάιμ άουτ «σφράγισε» τη νίκη, διαμορφώνοντας το 88-81 και ουσιαστικά κλείνοντας τον αγώνα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χορντόβ, Παστούσιακ, Ράσις

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-19, 37-44, 69-68, 93-85