Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίση, αφού υπέστη ακόμα μια ήττα, αυτή τη φορά από την Βαλένθια με σκορ 99-104, αν και είχε το πάνω χέρι καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προηγήθηκε με διψήφιες διαφορές, φτάνοντας στο +13 στο ημίχρονο (49-36), ενώ η εικόνα του πρώτου μέρους έδειχνε πως οι Ισραηλινοί είχαν τον πλήρη έλεγχο, με τον Αντόνιο Μπλκέικνι να είναι εξαιρετικός με 15 πόντους.

Ωστόσο, η Βαλένθια έκανε μια επική ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο. Παρά το γεγονός ότι η Χάποελ είχε το προβάδισμα μέχρι το 40ο λεπτό (73-61), η ομάδα του Μαρτίνεθ ανέβασε ρυθμό και με ένα επιμέρους σκορ 15-27 ισοφάρισε το παιχνίδι (88-88), στέλνοντάς το στην παράταση.

Στην παράταση, η Βαλένθια ανέβασε ακόμα περισσότερο την απόδοσή της και πήρε το προβάδισμα, αναγκάζοντας τη Χάποελ να κυνηγάει. Η πίεση αποδείχθηκε μοιραία για τους Ισραηλινούς, οι οποίοι γνώρισαν την ήττα με 104-99.

Ο Μοντέρο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 29 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Μπλέικνι βοήθησε με 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 49-36, 73-61, 99-104