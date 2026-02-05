Οι επόμενοι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ενδέχεται να μεταφερθούν από τον Φεβρουάριο στον Ιανουάριο, προκειμένου να επωφεληθούν από καλύτερες καιρικές συνθήκες με περισσότερη χιονόπτωση, καθώς η κλιματική αλλαγή αναγκάζει την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) να επανεξετάσει όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με τα αθλήματα του χειμώνα.

Η μεταφορά αυτή εξετάζεται και για να δοθεί στους Παραολυμπιακούς Αγώνες η δυνατότητα να γίνουν τον Φεβρουάριο, αντί για τον Μάρτιο, όπως συμβαίνει παραδοσιακά. Όπως δήλωσε ο Κάρλ Στος, πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Ολυμπιακό Πρόγραμμα του IOC, η μετακίνηση των Χειμερινών Ολυμπιακών προς τον Ιανουάριο μπορεί να επηρεάσει και την ημερομηνία των Παραολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι τώρα διεξάγονται τον Μάρτιο, κάτι που δημιουργεί προβλήματα λόγω της αυξανόμενης έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας και της τήξης του χιονιού.

Η τελευταία φορά που οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο ήταν το 1964, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ινσμπρουκ, οι οποίοι ξεκίνησαν στις 29 Ιανουαρίου.

Με την παγκόσμια θερμοκρασία να ανεβαίνει, η φυσική χιονόπτωση μειώνεται σε ορισμένες περιοχές, ενώ η διαθεσιμότητα νερού για την παραγωγή τεχνητού χιονιού περιορίζεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των αθλημάτων του χιονιού. Σύμφωνα με μια μελέτη του IOC, το 2040 μόλις 10 χώρες θα είναι σε θέση να φιλοξενήσουν τα αθλήματα χιονιού των Χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν σχεδόν 100% τεχνητό χιόνι, με τη χρήση πάνω από 100 γεννητριών χιονιού και 300 όπλων χιονισμού να καλύπτουν τις πίστες.

Το IOC εξετάζει επίσης την ένταξη παραδοσιακών αθλημάτων του καλοκαιρινού Ολυμπιακού προγράμματος στους Χειμερινούς Αγώνες, προκειμένου να ενισχύσει τη δημοτικότητα και να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων. Αθλητικές δραστηριότητες όπως το τρέξιμο και η ποδηλασία είναι μεταξύ των υποψηφίων για αυτή την αλλαγή, αν και ορισμένες ομοσπονδίες χειμερινών αθλημάτων ανησυχούν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την παραδοσιακή αγορά τους.

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας (UCI), Νταβίντ Λαπαρτιέν, υποστήριξε την ένταξη του cyclocross (ποδηλασία σε δύσβατα εδάφη με απότομους λόφους και λάσπη) στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, λέγοντας ότι θα μπορούσε να προσφέρει μια θετική λύση για δύο λόγους: πρώτον, γιατί προσελκύει μεγάλα κοινά και δεύτερον, γιατί οι κορυφαίοι ποδηλάτες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν, διευρύνοντας τη διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων και ενισχύοντας την προβολή του αθλήματος.