Η Pfizer ανακοίνωσε σημαντικά αποτελέσματα στη μάχη κατά της παχυσαρκίας, παρουσιάζοντας ότι το πειραματικό ενέσιμο φάρμακό της, το οποίο χορηγείται μία φορά τον μήνα, οδήγησε σε απώλεια βάρους έως 12,3% σε κλινική δοκιμή μεσαίου σταδίου. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη φιλοδοξία της εταιρείας να ανταγωνιστεί τους κυρίαρχους παίκτες της αγοράς, όπως η Eli Lilly και η Novo Nordisk.

Η δοκιμή Φάσης 2b VESPER-3 πέτυχε τον βασικό της στόχο, καταγράφοντας στατιστικά σημαντική μείωση βάρους στις 28 εβδομάδες. Η απώλεια κιλών συνεχίστηκε ακόμη και μετά τη μετάβαση των συμμετεχόντων από εβδομαδιαία σε μηνιαία δοσολογία. Το φάρμακο PF-08653944 διατήρησε προφίλ ασφάλειας σύμφωνο με την κατηγορία των αγωνιστών GLP-1, με τις γαστρεντερικές παρενέργειες να χαρακτηρίζονται κυρίως ήπιες έως μέτριες.

Το πλεονέκτημα της μηνιαίας ένεσης

Η σημασία των αποτελεσμάτων γίνεται εμφανής αν συγκριθούν με τα δεδομένα των σημερινών ηγετών της αγοράς. Τα Wegovy και Zepbound, που απαιτούν εβδομαδιαίες ενέσεις, έχουν δείξει απώλεια βάρους περίπου 15% και 20% αντίστοιχα σε δοκιμές τελικού σταδίου.

Στο ίδιο πεδίο κινείται και η Amgen, με το μηνιαίο MariTide να έχει επιδείξει απώλεια έως 20% στις 52 εβδομάδες σε μελέτες Φάσης 2.

Το επόμενο βήμα

Σύμφωνα με τον Jim List, επικεφαλής παθολογίας της Pfizer, τα αποτελέσματα της VESPER-3 «ενισχύουν τις δυνατότητες του PF’3944 ως μηνιαίας θεραπείας με ανταγωνιστική αποτελεσματικότητα». Με βάση αυτά τα δεδομένα, η εταιρεία σχεδιάζει να εντάξει υψηλότερη δόση συντήρησης στη Φάση 3.

Η δοκιμή περιέλαβε περίπου 270 ενήλικες με παχυσαρκία ή υπέρβαρους χωρίς διαβήτη τύπου 2. Μετά από 12 εβδομάδες εβδομαδιαίας δοσολογίας και σταδιακής αύξησης, οι συμμετέχοντες πέρασαν σε μηνιαίες δόσεις συντήρησης για ακόμη 16 εβδομάδες.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής

Το PF-08653944 βρίσκεται πλέον στον πυρήνα του χαρτοφυλακίου της Pfizer για την παχυσαρκία, μετά και την εξαγορά της Metsera έναντι 10 δισ. δολαρίων, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2025. Η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει το 2026 δέκα κλινικές δοκιμές Φάσης 3, εξετάζοντας τόσο εβδομαδιαία όσο και μηνιαία σχήματα, αλλά και πληθυσμούς με διαβήτη τύπου 2 και άλλες συννοσηρότητες.

Ωστόσο, ο δρόμος δεν είναι χωρίς ρίσκο. Η Pfizer έχει ήδη διακόψει την ανάπτυξη δύο από του στόματος υποψηφίων GLP-1 λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του ήπατος. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της VESPER-3 αναμένεται να παρουσιαστούν στις επιστημονικές συνεδρίες της American Diabetes Association τον Ιούνιο του 2026.

Μια αγορά υπό πίεση

Η παγκόσμια αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τα 100 δισ. δολάρια έως το 2030. Ωστόσο, οι προβλέψεις έχουν ήδη αναθεωρηθεί προς τα κάτω, καθώς οι πιέσεις στις τιμές και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες σε έναν από τους πιο δυναμικούς και ακριβούς τομείς της φαρμακευτικής βιομηχανίας.