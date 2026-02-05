Ένα χρόνο μετά την επιστροφή του, φιλικού προς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, Τραμπ, στην ηγεσία των ΗΠΑ, οι προσδοκίες για μια ιστορική στιγμή για τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν σε μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί, γράφει ο διαπρεπής οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί σε άρθρο του στο Project Syndicate. Στο άρθρο του ο οικονομολόγος αναφέρει: «Το μέλλον του χρήματος και των πληρωμών φαίνεται πως θα καθοριστεί από μια σταδιακή εξέλιξη, και όχι από την επανάσταση που υποσχέθηκαν οι υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων. Η πρόσφατη μεγάλη πτώση του Bitcoin και άλλων ψηφιακών νομισμάτων υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά την έντονη αστάθεια αυτής της ψευδο-κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, προκαλώντας ανησυχία για το εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα αντιληφθούν εγκαίρως τους κινδύνους.

Πριν από έναν χρόνο, ο πιο φιλο-κρυπτονομισματικός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επιστρέψει στην εξουσία ύστερα από μια προεκλογική εκστρατεία που στηρίχθηκε σε μικροεπενδυτές και με τη χρηματοδότηση αμφιλεγόμενων παραγόντων του χώρου των crypto. Η δεύτερη θητεία του θεωρήθηκε ως νέα εποχή για τα κρυπτονομίσματα, με πολλούς να προβλέπουν ότι το Bitcoin θα μετατρεπόταν σε «ψηφιακό χρυσό» και θα έφθανε τα 200.000 δολάρια έως το τέλος του 2025.

Πράγματι, ο Τραμπ χαλάρωσε σημαντικά το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα crypto, υπέγραψε τον νόμο Guiding and Establishing National Innovation for US Stable Coins (GENIUS) και προώθησε το Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act. Παράλληλα, φέρεται να αποκόμισε προσωπικά οφέλη από αδιαφανείς συμφωνίες, προώθησε το δικό του meme coin, απένειμε χάρη σε καταδικασμένους εμπλεκόμενους σε υποθέσεις crypto και φιλοξένησε ιδιωτικά δείπνα με παράγοντες της αγοράς στον Λευκό Οίκο.

Η κατάρρευση του «ψηφιακού χρυσού»

Οι υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων περίμεναν ότι η άνοδος των γεωπολιτικών εντάσεων, τα αυξανόμενα ελλείμματα και η αποδυνάμωση του δολαρίου θα ευνοούσαν την αγορά. Ωστόσο, ενώ ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 60% το 2025, το Bitcoin σημείωσε πτώση 7%. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται 35% χαμηλότερα από το υψηλό του Οκτωβρίου, κάτω ακόμη και από τα επίπεδα που είχε όταν ο Τραμπ επανεξελέγη. Τα meme coins $TRUMP και $MELANIA έχουν χάσει πάνω από 95% της αξίας τους.

Κάθε φορά που ο χρυσός ενισχυόταν λόγω εμπορικών ή γεωπολιτικών αναταράξεων, το Bitcoin κατέρρεε. Αντί να λειτουργεί ως αντιστάθμισμα κινδύνου, αποδείχθηκε στενά συνδεδεμένο με άλλα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές υψηλής κερδοσκοπίας.

Η πραγματικότητα πίσω από το αφήγημα των crypto

Η ιδέα ότι το Bitcoin ή οποιοδήποτε άλλο κρυπτονόμισμα αποτελεί «νόμισμα» είναι παραπλανητική. Δεν λειτουργεί ως μονάδα μέτρησης, δεν αποτελεί αξιόπιστο μέσο συναλλαγών ούτε σταθερή αποθήκη αξίας. Ακόμη και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου έχει αναγνωριστεί ως νόμιμο χρήμα, χρησιμοποιείται σε λιγότερο από 5% των συναλλαγών.

Τα crypto δεν συνιστούν καν περιουσιακό στοιχείο, καθώς δεν παράγουν εισόδημα, δεν έχουν πρακτική χρήση και δεν συνδέονται με την πραγματική οικονομία, σε αντίθεση με τον χρυσό ή το ασήμι. Δεκαεπτά χρόνια μετά τη δημιουργία του Bitcoin, η μόνη επιτυχημένη εφαρμογή του χώρου είναι τα stablecoins — ψηφιακές εκδόσεις παραδοσιακών νομισμάτων, που το τραπεζικό σύστημα έχει ήδη ψηφιοποιήσει εδώ και δεκαετίες.

Το ερώτημα για το αν τα ψηφιακά χρήματα και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα βασίζονται σε blockchain ή σε παραδοσιακά λογιστικά συστήματα παραμένει ανοιχτό. Ωστόσο, το 95% των λεγόμενων «blockchain» εφαρμογών είναι στην πράξη κεντρικοποιημένες, ιδιωτικές και ελεγχόμενες από λίγους αξιόπιστους φορείς – όπως ακριβώς συμβαίνει και στο υπάρχον τραπεζικό σύστημα».

The Coming Crypto Apocalypse By @Nouriel Roubini The future of money and payments will feature gradual evolution, not the revolution that crypto-grifters promised. Bitcoin and other cryptocurrencies’ latest plunge further underscores the highly volatile nature of this… — Nouriel Roubini (@Nouriel) February 4, 2026