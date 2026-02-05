Η Walmart έγινε η πρώτη εταιρεία λιανικών πωλήσεων με κεφαλαιοποίηση που ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στην εξηντάχρονη ιστορία της.

Η Walmart έγινε η πρώτη εταιρεία λιανικού εμπορίου στην ιστορία που ξεπέρασε η κεφαλαιοποίησή της το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, κατακτώντας μια θέση στο ελίτ κλαμπ των επιχειρηματικών κολοσσών που κυριαρχείται σχεδόν αποκλειστικά από εταιρείες του τεχνολογικού τομέα.

Οι μετοχές της αυξήθηκαν έως και 1,6%, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακό ρεκόρ στα 126 δολάρια ανά μετοχή στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Bloomberg. Η άνοδος αυτή ώθησε τη Walmart στη συνεδρίαση της Τρίτης, πάνω από το ορόσημο του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Από την αρχή του έτους, η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 12%, υπερβαίνοντας κατά πολύ την άνοδο 1,9% του δείκτη S&P 500.

Το επίτευγμα σηματοδοτεί μια θεαματική μεταμόρφωση για την εταιρεία που ίδρυσε ο Sam Walton το 1962 ως ένα μικρό κατάστημα προσφορών. Με την υπέρβαση του ορίου του τρισεκατομμυρίου, η Walmart εντάσσεται σε μια σπάνια κατηγορία, όπου εκτός του τεχνολογικού τομέα μόνο οι Berkshire Hathaway και Saudi Aramco συγκαταλέγονται ανάμεσα στις δώδεκα εταιρείες παγκοσμίως με αξία άνω του 1 τρισ. δολαρίων.

«Η αγορά έχει αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα του συνδυασμού τεχνολογίας και παραδοσιακού λιανικού μοντέλου της Walmart», είχε δηλώσει ο John Zolidis, πρόεδρος και ιδρυτής της Quo Vadis Capital Inc., όταν η εταιρεία πλησίαζε αυτό το νούμερο.

Το επίτευγμα συνέπεσε με την ανάληψη καθηκόντων του νέου CEO, John Furner, ο οποίος ανέλαβε την 1η Φεβρουαρίου, διαδεχόμενος τον Doug McMillon μετά από πάνω από δέκα χρόνια ηγεσίας. Ο 51χρονος Furner ξεκίνησε την καριέρα του στη Walmart το 1993 ως ωρομίσθιος υπάλληλος και μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του προέδρου και CEO της Walmart U.S., επιβλέποντας περισσότερα από 4.600 καταστήματα.

Η ώθηση από το ηλεκτρονικό εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη

Η ανοδική πορεία της εταιρείας προς το ορόσημο του τρισεκατομμυρίου έχει τροφοδοτηθεί από την ισχυρή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, τις επενδύσεις σε τεχνολογία και την ικανότητά της να προσελκύει καταναλωτές που αναζητούν αξία εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας. Οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκαν κατά 27% στο τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο με ανάπτυξη άνω του 20%.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συνεργασία της Walmart με την OpenAI, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο, καθώς επιτρέπει στους καταναλωτές να περιηγούνται και να αγοράζουν προϊόντα απευθείας μέσω του ChatGPT.

Η Walmart προστέθηκε επίσης στον δείκτη Nasdaq-100 τον Ιανουάριο του 2026, γεγονός που προκάλεσε νέες θεσμικές επενδύσεις. Οι αναλυτές παραμένουν ιδιαίτερα θετικοί για τη μετοχή, με 32 συστάσεις αγοράς έναντι μόλις δύο συστάσεων διατήρησης, σύμφωνα με το MarketBeat.

Η UBS έχει αυξήσει τον στόχο τιμής στα 135 δολάρια, ενώ οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου, τα οποία θα ανακοινωθούν στις 19 Φεβρουαρίου.