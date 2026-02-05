Tρεις επέτειοι που αποτυπώνουν τη διαδρομή της μάρκας από τις απαρχές του μηχανοκίνητου αθλητισμού έως τη σημερινή παγκόσμια παρουσία της.

125 χρόνια Skoda Motorsport (1901–2026)

35 χρόνια Skoda Auto στον Όμιλο Volkswagen (1991–2026)

30 χρόνια Skoda Octavia (1996–2026)

Η αγωνιστική ιστορία της Skoda Auto ξεκινά τον Ιούνιο του 1901, όταν ο Narcis Podsedníček συμμετείχε στον ιστορικό αγώνα Παρίσι–Βερολίνο με μοτοσυκλέτα Laurin & Klement Slavia B. Παρότι το αποτέλεσμα δεν καταγράφηκε επίσημα στον τερματισμό, η επίδοση αυτή έμεινε στην ιστορία ως μια «ηθική νίκη», σηματοδοτώντας την απαρχή της αγωνιστικής δραστηριότητας στη Mladá Boleslav.

Η συμφωνία του Μαρτίου 1991, που οδήγησε στην ένταξη της Skoda Auto στον Όμιλο Volkswagen, αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία της μάρκας.

Το Skoda Octavia παρουσιάστηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1996 και αποτέλεσε το πρώτο μοντέλο της μάρκας που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου υπό την ομπρέλα του Ομίλου Volkswagen. Από τότε και για τρεις δεκαετίες, το Octavia διατηρεί τον τίτλο του best-seller της Skoda, αποτελώντας σταθερό σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.