Ο Πανιώνιος υπέστη μια συντριβή με σκορ 89-62 από την Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία, με την ομάδα να παραμένει καθηλωμένη στον πάτο του Β’ ομίλου στο EuroCup. Αν και το παιχνίδι φαινόταν τυπικό, αφού και οι δύο ομάδες είναι μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση, η ήττα αυτή ήταν βαριά για τους «πάνθηρες», που υποχώρησαν στο 4-14, ενώ οι Λιθουανοί ανέβηκαν στο 4-13.

Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς εμφανίστηκε πολύ αδύναμη στο γήπεδο, χωρίς να μπορέσει να αντισταθεί στην ανωτερότητα της Λιετκαμπέλις. Από την πλευρά του Πανιωνίου, ο Ανδρέας Πατρίκης έδωσε σημαντική βοήθεια με 7 πόντους, 10 ριμπάουντ και 14 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Τζο Τόμασον ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 16 πόντους.

Αντίθετα, οι γηπεδούχοι είχαν πολλούς πρωταγωνιστές, με τον Κρίστιαν Κουλαμάε να σημειώνει 19 πόντους και τον Φάρντους Αϊμάκ να πετυχαίνει double-double, με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ, όντας ο κύριος παράγοντας για την εύκολη νίκη.

Ο Πανιώνιος βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, με την Λιετκαμπέλις να προηγείται με 12 πόντους ήδη από τα πρώτα πέντε λεπτά. Παρά την προσπάθεια να μειώσουν τη διαφορά, οι «πάνθηρες» δεν κατάφεραν να απειλήσουν σοβαρά τους γηπεδούχους, καθώς τα αμυντικά ριμπάουντ και η αποτελεσματικότητα των Λιθουανών στην επίθεση έκαναν τη διαφορά. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρά την καλύτερη άμυνα του Πανιωνίου, η Λιετκαμπέλις κράτησε την υπεροχή της και με μια εξαιρετική τέταρτη περίοδο έκλεισε την αναμέτρηση με άνεση.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 46-27, 68-42, 89-62