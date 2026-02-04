Ενόψει του εξ αναβολής, μεταξύ τους αγώνα στην Τρίπολη (18:30) για την 17η αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης και ο Ολυμπιακός προχώρησαν σε μία όμορφη πρωτοβουλία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου, με τη δημιουργία ενός κοινού βίντεο και με μηνύματα από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
Η σχετική κοινή ανάρτηση των δύο συλλόγων αναφέρει τα εξής: «Ο πιο σπουδαίος αγώνας είναι αυτός. Και είμαστε όλοι μαζί!»
Αξίζει να σημειωθεί ότι με νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός θα ανέβει ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος.
- «Κανείς δεν θέλει να πεθάνει» – Ουκρανοί εγκαταλείπουν τα σπίτια τους καθώς οι Ρώσοι προωθούνται
- Ο γιος της διαδόχου του θρόνου της Νορβηγίας στη δίκη για υπόθεση βιασμού – «Είχα ανάγκη για επιβεβαίωση και αποδοχή»
- Ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης με τον Ζέλσον – Φανταστική ενέργεια Ποντένσε