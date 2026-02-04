Ενόψει του εξ αναβολής, μεταξύ τους αγώνα στην Τρίπολη (18:30) για την 17η αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης και ο Ολυμπιακός προχώρησαν σε μία όμορφη πρωτοβουλία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου, με τη δημιουργία ενός κοινού βίντεο και με μηνύματα από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Η σχετική κοινή ανάρτηση των δύο συλλόγων αναφέρει τα εξής: «Ο πιο σπουδαίος αγώνας είναι αυτός. Και είμαστε όλοι μαζί!»

Αξίζει να σημειωθεί ότι με νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός θα ανέβει ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος.