Το Μαρούσι κατάφερε να επικρατήσει του Προμηθέα στην Πάτρα με 100-92 και να κλείσει την πρόκρισή του στο Allwyn Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ. Με ηγέτη τον εξαιρετικό Κινγκ, ο οποίος πέτυχε 30 πόντους με 8/11 τρίποντα, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες των γηπεδούχων και τη fatigue τους στο τέλος, εξασφαλίζοντας τη νίκη.

Ο αγώνας ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν εύκολα από την αρχή. Το Μαρούσι κατάφερε να πάρει προβάδισμα και να το διατηρήσει για αρκετό διάστημα, ενώ ο Προμηθέας απάντησε με σφιχτή άμυνα και κατάφερε να ισοφαρίσει πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά και πέρασαν μπροστά με 52-45, αλλά το Μαρούσι αντέδρασε άμεσα και με μια εκρηκτική εμφάνιση από τον Κινγκ, ο οποίος έβαλε 7/10 τρίποντα, πέρασε εκ νέου μπροστά (71-73). Η κόπωση των παικτών του Προμηθέα, λόγω των πολλών απουσιών και του μικρού rotation, φάνηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, και το Μαρούσι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να ξεφύγει με διψήφια διαφορά, κλείνοντας το ματς με άνετη νίκη.

Ο Προμηθέας, παρά τις προσπάθειες του Τάκερ, ο οποίος πέτυχε 6/9 τρίποντα, δεν κατάφερε να αντισταθεί στην τελική πίεση και έτσι οι φιλοξενούμενοι κατέκτησαν το τελευταίο εισιτήριο για το Allwyn Final Eight.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοπάνος, Μαρτινάκος, Τεφτίκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-27, 44-45, 71-73, 92-100