Οι «ερυθρόλευκοι» αύξησαν το προβάδισμά τους απέναντι στον Asteras AKTOR, φτάνοντας στο 0-2 με γκολ του Μεχντί Ταρέμι, σε μια φάση που προκάλεσε σύγχυση στην άμυνα των γηπεδούχων.
Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα πήρε παράξενη τροχιά, ξεγελώντας τον Γιώργο Τσιντώτα, ο οποίος είχε ήδη κινηθεί προς τη λάθος κατεύθυνση. Ο Ιρανός επιθετικός βρέθηκε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή και την έστειλε στα δίχτυα, «κλειδώνοντας» το δεύτερο γκολ της ομάδας του.
Ο τερματοφύλακας του Αστέρα δεν κατάφερε να αντιδράσει, καθώς η αλλαγή πορείας της μπάλας δεν του άφησε περιθώρια επέμβασης, με τον Ολυμπιακό να παίρνει σαφές προβάδισμα στο παιχνίδι.
