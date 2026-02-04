Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε μια αναμέτρηση με υψηλό αγωνιστικό και συναισθηματικό φορτίο.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, οι δύο ομάδες άφησαν στην άκρη την αντιπαλότητα και προχώρησαν σε μια κοινή, ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση. Και οι 22 ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν βασικοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλουζάκια στα οποία αναγράφονταν τα μικρά ονόματα των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε μια ηχηρή υπενθύμιση ότι, πέρα από το αποτέλεσμα και το διακύβευμα της πρόκρισης, ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργεί ως μέσο μνήμης, αλληλεγγύης και σεβασμού απέναντι στην ανθρώπινη απώλεια.