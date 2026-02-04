Στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού για τον πρώτη ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας βρίσκεται ο Σωτήρης Κοντούρης. Ο 20χρονος μέσος “εξαργυρώνει” την καλή του εμφάνιση στο ματς με την Κηφισιά και είναι στις βασικές επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ ενδεκαδάτος είναι και ο Αντίνο.

Ντεμπούτο στην αποστολή κάνει ο νεοαποκτηθείς Ερνάντεθ, ο οποίος είναι στον πάγκο των Πράσινων.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι.