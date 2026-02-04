Τρομερός Ολυμπιακός στην Τρίπολη με σκόρερ αυτή την φορά τον Ζέλσον Μαρτίνς για το 3-0. Καταπληκτικός Ντάνιελ Ποντένσε απέφυγε 2 αντίπαλους και πάσαρε ιδανικά στον Ταρέμι με τον Ιρανό να κάνει κάθετη πάσα και να σερβίρει στον πορτογάλο.

