Η Καρδίτσα ήταν εξαιρετική για 37 λεπτά, αλλά τελικά ηττήθηκε με 84-80 από την Άλμπα στο Βερολίνο, για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL, χάνοντας την ευκαιρία να καταγράψει μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε μέχρι και με 11 πόντους, όμως η απειρία της και η […]