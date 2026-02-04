Τρομερός Ολυμπιακός στην Τρίπολη με σκόρερ αυτή την φορά τον Ζέλσον Μαρτίνς για το 3-0. Καταπληκτικός Ντάνιελ Ποντένσε απέφυγε 2 αντίπαλους και πάσαρε ιδανικά στον Ταρέμι με τον Ιρανό να κάνει κάθετη πάσα και να σερβίρει στον πορτογάλο.
Βίρτους – Βιλερμπάν 70-80: Η ASVEL πήρε νίκη έκπληξη στην Μπολόνια
Με αποτέλεσμα-έκπληξη ολοκληρώθηκε η 26η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς η Βιλερμπάν επικράτησε 80-70 της Βίρτους Μπολόνια και ανέβηκε στο 7-19. Αυτή ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη της για φέτος (1-11 εκτός έδρας), με την ομάδα του Τι Τζέι Πάρκερ να πιάνει ξανά την Αναντολού Εφές και να ελπίζει σε μία ανατροπή μέχρι το τέλος […]
Η Καρδίτσα «άγγιξε» την ιστορική νίκη αλλά ηττήθηκε στο φινάλε από την Άλμπα (84-80)
Η Καρδίτσα ήταν εξαιρετική για 37 λεπτά, αλλά τελικά ηττήθηκε με 84-80 από την Άλμπα στο Βερολίνο, για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL, χάνοντας την ευκαιρία να καταγράψει μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε μέχρι και με 11 πόντους, όμως η απειρία της και η […]
Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Εντυπωσιακή νίκη και προετοιμασία για τελικό στη Ρουμανία
Ο Άρης Betsson ξεκίνησε δυνατά τη βραδιά της Τετάρτης (4/2) και επικράτησε με 83-64 της Νεπτούνας για την 17η αγωνιστική του EuroCup, στοχεύοντας τώρα στη μάχη πρόκρισης με την Κλουζ Ναπόκα, που θα διεξαχθεί στη Ρουμανία στις 11 Φεβρουαρίου (18:00). Με τη νίκη αυτή οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στο 8-9 (4-5 εντός και 4-4 εκτός έδρας), […]
Μπενίτεθ: «Εύκολα λάθη, αχρείαστο το πέναλτι»
Τόσο στα λάθη που έγιναν από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, όσο και στο πέναλτι του Καλάμπρια, αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ και την ήττα των «πράσινων» στη Λεωφόρο. Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Στο πρώτο ημίχρονο είχαν περισσότερες ευκαιρίες από δικά μας λάθη, εύκολα λάθη που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. […]
Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ
Εκτός έδρας νίκη με 3-1 σετ επί της Ζελέζνιτσαρ πέτυχε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού και τερμάτισε στην τρίτη θέση του Γ’ ομίλου παίρνοντας την πρόκριση για τα πλέι οφ του CEV Champions League