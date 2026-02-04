Μετά την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη με 3-0 επί του Αστέρα AKTOR, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, δηλώσεις στην κάμερα της NOVA παραχώρησε ο Ντιόγκο Νασιμέντο.

Ο μέσος των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική επικράτηση, καθώς ο Ολυμπιακός παραδοσιακά δυσκολεύεται στις αναμετρήσεις του στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πορτογάλος άσος του Ολυμπιακού:

“Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι, κάναμε ένα καλό παιχνίδι, πήραμε τους τρεις βαθμούς που ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, είμαστε χαρούμενοι για τα τρία γκολ.

Προσωπικά ήταν μια καλή απόδοση, είμαι χαρούμενος, δεν ήταν η τέλεια, αλλά είμαι πάντα έτοιμος, θα συνεχίσω να δουλεύω και κάθε φορά που θα μου δίνετε η ευκαιρία βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα μου.

Είμαστε ο Ολυμπιακός, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και δουλεύουμε για να κερδίζουμε κάθε αγώνα”.