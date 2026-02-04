Τόσο στα λάθη που έγιναν από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, όσο και στο πέναλτι του Καλάμπρια, αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ και την ήττα των «πράσινων» στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαν περισσότερες ευκαιρίες από δικά μας λάθη, εύκολα λάθη που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα και είχαμε τον έλεγχο, όμως έγινε ένα πέναλτι που δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε, κι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι.

Στο πρώτο μέρος είναι προφανές ότι δεν είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και ο αντίπαλος ήταν πιο επικίνδυνος. Θέλησα να βάλω έναν δεύτερο επιθετικό για τις εναέριες μονομαχίες, για να γίνουμε κι εμείς πιο επικίνδυνοι, όμως ένα αχρείαστο πέναλτι τα άλλαξε όλα. Θα πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη και να κερδίσουμε»