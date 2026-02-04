Η Φενέρμπαχτσε πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση για 30 λεπτά στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», έφτασε μέχρι το +20, αλλά στο τέλος χρειάστηκε ψυχραιμία για να φύγει νικήτρια με 82-78 απέναντι στη μαχητική Μπαρτσελόνα.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με τρομερή ενέργεια, υψηλά ποσοστά ευστοχίας και αποτελεσματική άμυνα. Με πρωταγωνιστές τους Μπιμπέροβιτς και Μπόλντουιν, έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +15 (14-29), ενώ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου έφτασαν ακόμη και στο +18. Ο Πάντερ κράτησε όρθια την Μπαρτσελόνα, που κατάφερε απλώς να μειώσει τη ζημιά μέχρι το ημίχρονο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Φενέρ διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά στο +19 (49-69), όμως στην τέταρτη περίοδο τα δεδομένα άλλαξαν. Η Μπαρτσελόνα ανέβασε ένταση στην άμυνα, η Φενέρ μπλόκαρε επιθετικά και το ματς έγινε θρίλερ.

Παρά το επιμέρους 22-9 υπέρ των γηπεδούχων στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι άντεξαν χάρη στην εμπειρία και την ψυχραιμία του Μπόλντουιν, που ήταν και ο κορυφαίος του αγώνα, οδηγώντας τη Φενέρ σε μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη.