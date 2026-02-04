Η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις της, επικρατώντας της Παρί με 81-75, σε ένα παιχνίδι όπου είχε τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία. Οι Βαυαροί πανηγύρισαν ακόμη μία σημαντική νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους, την ώρα που οι Γάλλοι γνώρισαν νέα ήττα.

Η Παρί μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, με τον Ρόντεν και τον Ιφί να της δίνουν προβάδισμα στα πρώτα λεπτά. Η αντίδραση της Μπάγερν ήταν άμεση, με τους Γέσαπ και Γκέιμπριελ να φέρνουν την ομάδα τους μπροστά στο σκορ, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 21-18. Στη δεύτερη περίοδο οι άμυνες κυριάρχησαν, με τη Μπάγερν να διατηρεί μικρό προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο (34-31).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι έβρισκαν σταθερά λύσεις, κρατώντας την Παρί σε απόσταση. Στην τελευταία περίοδο, ο Αντρέας Ομπστ ανέλαβε δράση, πετυχαίνοντας κρίσιμα καλάθια και ένα μεγάλο τρίποντο που «καθάρισε» το ματς. Με 26 πόντους ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, οδηγώντας τη Μπάγερν σε μια ακόμη πολύτιμη νίκη.