Η σεζόν δεν αφήνει περιθώρια για ανάσες στον Ολυμπιακό, ο οποίος λίγες ημέρες μετά τη μονομαχία με την ΑΕΚ καλείται να δώσει ακόμη ένα κρίσιμο παιχνίδι. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (4/2, 18:30, Novasports Prime), στο πλαίσιο της εξ αναβολής αναμέτρησης της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το κίνητρο είναι ξεκάθαρο με νίκη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», η ομάδα του Πειραιά φτάνει τους 46 βαθμούς και ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω της ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς πάντως να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

