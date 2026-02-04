Το Μαρούσι πήρε μια σπουδαία πρόκριση, επικρατώντας του Προμηθέα με 100-92, αποτέλεσμα που του χάρισε το τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο για την τελική φάση του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Έτσι, συμπληρώθηκε το «παζλ» των οκτώ ομάδων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στη διοργάνωση, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης και θα διεξαχθεί το διάστημα 17 έως 21 Φεβρουαρίου.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε και το πρόγραμμα των προημιτελικών, με δυνατές αναμετρήσεις και παραδοσιακά ντέρμπι να ξεχωρίζουν από το πρώτο κιόλας στάδιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών:

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι – Άρης

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ηρακλής – Μύκονος

Οι ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, όπου και θα αναδειχθεί ο Κυπελλούχος Ελλάδας.