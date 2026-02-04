Η 26η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε με σημαντικές ανακατατάξεις στην κατάταξη. Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στην έκτη θέση, με τις δύο ελληνικές ομάδες να συνεχίζουν τη μάχη για την κορυφή.

Ένα από τα πιο απρόσμενα αποτελέσματα της αγωνιστικής ήταν η νίκη της Βιλερμπάν στη Μπολόνια, η οποία προκαλεί μεγάλη αίσθηση.

Στη βαθμολογία, εννέα ομάδες βρίσκονται σε απόσταση μόλις μίας νίκης, με τον Ολυμπιακό, το Χάποελ Τελ Αβίβ, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Βαλένθια, τον Παναθηναϊκό, τον Ερυθρό Αστέρα, την Μπαρτσελόνα να έχουν από 16 νίκες, ενώ η Ζάλγκιρις Κάουνας και η Μονακό ακολουθούν με 15 νίκες.

Δείτε την Βαθμολογία:

Αποτελέσματα 26ης αγωνιστικής

Dubai BC – Ολυμπιακός 108-98 (παράταση)

Αναντολού Εφές – Βαλένθια 107-90

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μονακό 104-87

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 87-75

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 95-93

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81

Μπάγερν Μονάχου – Παρί 81-75

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 78-82

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 109-89

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν 70-80

Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 5/2 στις 18:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 5/2 στις 21:00

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 5/2 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 5/2 στις 21:30

Παρί – Φενέρμπαχτσε 5/2 στις 21:45

Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/2 στις 19:30

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 6/2 στις 21:00

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/2 στις 21:00

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 6/2 στις 21:15

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα 6/2 στις 21:30