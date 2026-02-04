Δημοφιλή
Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Εντυπωσιακή νίκη και προετοιμασία για τελικό στη Ρουμανία
Ο Άρης Betsson ξεκίνησε δυνατά τη βραδιά της Τετάρτης (4/2) και επικράτησε με 83-64 της Νεπτούνας για την 17η αγωνιστική του EuroCup, στοχεύοντας τώρα στη μάχη πρόκρισης με την Κλουζ Ναπόκα, που θα διεξαχθεί στη Ρουμανία στις 11 Φεβρουαρίου (18:00). Με τη νίκη αυτή οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στο 8-9 (4-5 εντός και 4-4 εκτός έδρας), […]
«Κλείδωσε» το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας: Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Το Μαρούσι πήρε μια σπουδαία πρόκριση, επικρατώντας του Προμηθέα με 100-92, αποτέλεσμα που του χάρισε το τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο για την τελική φάση του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Έτσι, συμπληρώθηκε το «παζλ» των οκτώ ομάδων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στη διοργάνωση, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης και θα διεξαχθεί το […]
Το Μαρούσι νίκησε τον Προμηθέα και προκρίθηκε στο Allwyn Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ
Το Μαρούσι κατάφερε να επικρατήσει του Προμηθέα στην Πάτρα με 100-92 και να κλείσει την πρόκρισή του στο Allwyn Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ. Με ηγέτη τον εξαιρετικό Κινγκ, ο οποίος πέτυχε 30 πόντους με 8/11 τρίποντα, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες των γηπεδούχων και τη fatigue τους στο τέλος, εξασφαλίζοντας τη νίκη. Ο […]
Ηρακλής με στυλ στην επόμενη φάση του ENBL με εύκολη νίκη κόντρα στην Ολομόουτσκο Πρόστεγιοβ (109-82)
Ο Ηρακλής επικράτησε άνετα της Ολομόουτσκο Πρόστεγιοβ με σκορ 82-109 σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είχε τυπικό χαρακτήρα, καθώς η πρώτη θέση του «γηραιού» στον Γ’ όμιλο του European North Basketball League (ENBL) δεν απειλούνταν. Η πρόκριση στα playoffs είχε ήδη εξασφαλιστεί και η «κορυφή» στο γκρουπ έκρινε μόνο το πλεονέκτημα έδρας για την επόμενη […]
Βαριά ήττα για τον Πανιώνιο από τη Λιετκαμπέλις στην Λιθουανία (89-62)
Ο Πανιώνιος υπέστη μια συντριβή με σκορ 89-62 από την Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία, με την ομάδα να παραμένει καθηλωμένη στον πάτο του Β’ ομίλου στο EuroCup. Αν και το παιχνίδι φαινόταν τυπικό, αφού και οι δύο ομάδες είναι μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση, η ήττα αυτή ήταν βαριά για τους «πάνθηρες», […]