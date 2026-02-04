Η Άρσεναλ μπήκε στον δεύτερο ημιτελικό του Carabao Cup έχοντας ένα μικρό προβάδισμα επί της Τσέλσι μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα, και όχι μόνο το διαχειρίστηκε σωστά, αλλά κατάφερε να πάρει και δεύτερη νίκη επικρατώντας αυτή τη φορά με 1-0 στο «Εmirates».

Έτσι το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα θα είναι στον τελικό της διοργάνωσης στο «Wembley» και την Τετάρτη (4/2) θα μάθει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει, μέσα από την αναμέτρηση που θα προκύψει από το ζευγάρι ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Νιουκάστλ, με τους «πολίτες» να προηγούνται 2-0.

Στα του… ματς, η Τσέλσι ήταν εκείνη που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως οι καλές στιγμές ήταν μοιρασμένες για τις δύο ομάδες, αφού οι «κανονιέρηδες» έβρισκαν περισσότερους ανοιχτούς χώρους για να χτυπούν στην επίθεση. Το παιχνίδι πήγαινε για ισοπαλία, όμως ο Κάι Χάβερτς πλήγωσε την παλιά του ομάδα και με γκολ στο 90’+7′ διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΣΕΝΑΛ: Κέπα, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Έζε, Ράις, Μαντουέκε(69’ Τροσάρ), Μαρτινέλι, Γκιόκερες(69’ Χάβερτς)

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Γκουστό(88’ Ατσεαμπόνγκ), Φοφανά, Σαλομπά, Χάτο(60’ Εστεβάο), Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Αντρέι Σάντος(74’ Γκαρνάτσο), Έντσο Φερνάντες, Ζοάο Πέδρο, Ντελάπ(60’ Πάλμερ)