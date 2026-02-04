Η σχέση του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ δείχνει να περνά μια ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση. Ο Πορτογάλος σταρ αποφάσισε να μείνει εκτός ομάδας ως ένδειξη διαμαρτυρίας, σε μια περίοδο όπου η μεγάλη αντίπαλος, Αλ Χιλάλ, ενισχύθηκε εντυπωσιακά, προχωρώντας – μεταξύ άλλων – και στη μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά.

Η απουσία του από την πιο πρόσφατη αγωνιστική υποχρέωση της Αλ Νασρ στο πρωτάθλημα συνδέεται άμεσα με τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο σύλλογος δεν προχώρησε σε ουσιαστικές προσθήκες κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, κάτι που φαίνεται πως ενόχλησε έντονα τον ίδιο.

🚨 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘: Mock “missing person” posters making fun of Cristiano Ronaldo have appeared in several streets across Saudi Arabia, following his absence from Al-Nassr matches and training sessions. 😭🇸🇦 Here’s what’s written on the posters: “We are looking for this… pic.twitter.com/SkuEpreakA — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 4, 2026

Το θέμα, ωστόσο, πήρε και σατιρική διάσταση στη Σαουδική Αραβία. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε να κυκλοφορεί μια χιουμοριστική «αγγελία εξαφάνισης», τύπου amber alert, η οποία παρουσίαζε ειρωνικά έναν «40χρονο άνδρα» που… αναζητείται, προκαλώντας πλήθος σχολίων και αντιδράσεων.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αντιμετωπίστηκε από μερίδα χρηστών ως καλοπροαίρετο αστείο, ενώ άλλοι τη θεώρησαν προσβλητική και άκομψη απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Σύμφωνα με αναφορές, οι εικόνες της σατιρικής αφίσας φέρεται να εμφανίστηκαν ακόμη και σε δημόσιους χώρους, εντείνοντας τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπο του Ρονάλντο.