Ο Έλον Μασκ εξαπέλυσε επίθεση κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, κατηγορώντας τον ότι έχει χάσει την «ακεραιότητά» του λόγω των επιλογών του για το καστινγκ της επερχόμενης ταινίας « Οδύσσεια».
Η νέα υπερπαραγωγή του Νόλαν συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστινγκ, με ονόματα όπως ο Ματ Ντέιμον, ο Τομ Χόλαντ, ο Τζον Μπέρνθαλ, ο Ρόμπερτ Πάττινσον, η Ζεντάγια, η Σαρλίζ Θερόν, η Αν Χάθαγουεϊ, η Μία Γκοθ και ο Μπένι Σαφντί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο καστινγκ προστέθηκε και η βραβευμένη με Όσκαρ Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία φέρεται να υποδύεται την Ελένη της Τροίας. Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ωστόσο, αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφώνησαν με τη θέση του Μασκ. Ένας εξ αυτών σχολίασε: «Η Οδύσσεια είναι ένας μύθος. Δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η Ελένη της Τροίας υπήρξε πραγματικά, επομένως μπορεί να είναι όμορφη σε οποιοδήποτε χρώμα. Το να επιλέξεις μια όμορφη μαύρη γυναίκα για τον ρόλο δεν αντιβαίνει σε κανέναν τρόπο ό,τι γράφτηκε πριν από χιλιάδες χρόνια. Ρώτα τον Όμηρο».
Η ταινία “Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν, προγραμματισμένη για Ιούλιο 2026, προσαρμόζει τα κεντρικά στοιχεία της πλοκής του ομηρικού έπους, εστιάζοντας στο ταξίδι του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.
Τα στοιχεία του έπους που θα δούμε στην ταινία
Ακολουθεί το επικίνδυνο ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, με συναντήσεις όπως ο Κύκλωπας Πολύφημος, οι Σειρήνες και η μάγισσα Κίρκη. Κορυφώνεται με την επανένωση με την Πηνελόπη, περιλαμβάνοντας μυθικά πλάσματα και δοκιμασίες, όπως αναφέρεται σε επίσημες περιγραφές και τρέιλερ.
Η ταινία γυρίστηκε σε IMAX με Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα, καλύπτοντας αυτά τα εμβληματικά κομμάτια χωρίς πλήρη αποκάλυψη λεπτομερειών πλοκής ακόμα.
Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν “Οδύσσεια” ενσωματώνει κεντρικά κομμάτια της ομηρικής πλοκής, όπως επιβεβαιώνεται από συνεντεύξεις και επίσημες περιγραφές, εστιάζοντας στο ταξίδι του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.
Στο έπος (Ραψωδία Κ’), ο Οδυσσέας εφευρίσκει τον Τρωικό Ίππο για την άλωση της Τροίας. Η ταινία ξεκινά με αυτή τη σκηνή σε προλόγους τρέιλερ, δείχνοντας Οδυσσέα και συντρόφους μέσα στον Ίππο, με έμφαση σε ένταση και ρεαλισμό.
Στην Ραψωδία Θ’, ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του φυλακίζονται στο σπήλαιο του Πολυφήμου, τυφλώνουν τον γίγαντα και δραπετεύουν. Η ταινία περιλαμβάνει αυτή την κλασική δοκιμασία, γυρισμένη σε σπηλιά στη Μεθώνη της Ελλάδας, με Ματ Ντέιμον να τρέχει “για τη ζωή του”.
Οι Σειρήνες (Ραψ. Λ’) δελεάζουν με τραγούδι, ενώ η Κίρκη (Ραψ. Ι’) μεταμορφώνει συντρόφους σε χοίρους. Επιβεβαιωμένες στη σύνοψη της ταινίας, με Charlize Theron ως Κίρκη και γυρίσματα σε ιταλικά νησιά για ναυτικές σκηνές.
Στις τελευταίες ραψωδίες (Ρ-ω), ο Οδυσσέας επιστρέφει μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο, αναγνωρίζεται από τον Τηλέμαχο και σφαγιάζει τους μνηστήρες της Πηνελόπης. Η ταινία κορυφώνεται στην επανένωση, με Tom Holland ως Τηλέμαχο και Anne Hathaway ως Πηνελόπη.
Περιλαμβάνει την αναζήτηση του Τηλέμαχου για τον πατέρα του, τις επισκέψεις στη Νέστορα και τον Μενέλαο, και την επιστροφή του στην Ιθάκη, με Tom Holland στον ρόλο του Τηλέμαχου.
Καλύπτει τις αφηγήσεις του Οδυσσέα στους Φαίακες: Κύκλωπας Πολύφημος (Θ’), Λαιστρυγόνες (Ι’), Κίρκη (Ι’), Άδης (Λ’), Σειρήνες, Σκύλλα και Χάρυβδη (Μ’), γυρισμένες σε πραγματικά locations όπως Μεθώνη και Σικελία.
Η ταινία “Οδύσσεια” (The Odyssey, 2026) του Κρίστοφερ Νόλαν έχει παγκόσμια πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις και τρέιλερ.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Ματ Ντέιμον αρχές του έτους φιλοξενήθηκε στο δημοφιλές podcast «New Heights», με οικοδεσπότες τους Τζέισον και Τράβις Κέλσι (Jason & Travis Kelce), όπου ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να φτάσει στο χαμηλότερο βάρος του από την εποχή του λυκείου για να υποδυθεί τον Οδυσσέα στην ταινία.
Όταν ο Τζέισον Κέλσι ανέφερε ότι είχε δει φωτογραφίες του Ντέιμον από τα γυρίσματα, στις οποίες έδειχνε «ιδιαίτερα γυμνασμένος», εκείνος απάντησε: «Ναι, ήμουν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Έχασα πολύ βάρος. Ο Κρίστοφερ Νόλαν ήθελε να είμαι λεπτός αλλά δυνατός. Είναι κάπως περίεργο αυτό».
Η αυστηρή δίαιτα και η προετοιμασία
Ο Ντέιμον αποκάλυψε πως για να πετύχει τον στόχο του, ακολούθησε μια αυστηρή διατροφή χωρίς γλουτένη. «Σταμάτησα να τρώω γλουτένη, κυρίως λόγω μιας άλλης εξέτασης που έκανα με τον γιατρό μου. Συνήθως το βάρος μου κυμαίνεται μεταξύ 84 και 90 κιλά, αλλά σε όλη την ταινία ήμουν 75. Είχα να φτάσω σε αυτό το βάρος από το λύκειο. Χρειάστηκε πολλή προπόνηση και μια εξαιρετικά αυστηρή δίαιτα», ανέφερε.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σημείωσε ότι παραμένει πιστός στη διατροφή χωρίς γλουτένη, ακόμη και μετά το τέλος των γυρισμάτων. «Πλέον καταναλώνω αποκλειστικά προϊόντα χωρίς γλουτένη. Έχω βρει μέχρι και μπύρα χωρίς γλουτένη», είπε με χιούμορ, προσθέτοντας: «Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που έφαγα τελευταία φορά γλουτένη που δεν μπορώ καν να καταλάβω αν είναι καλή ή όχι. Οπότε αυτό είναι καλό σημάδι».
Η συνεργασία με ειδικό γυμναστή
Απαντώντας σε ερώτηση του Τράβις Κέλσι για το αν χρειάστηκε νέο συνεργάτη στην προετοιμασία του, ο Ντέιμον αποκάλυψε ότι εμπιστεύτηκε έναν εξειδικευμένο γυμναστή, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου. «Το παν είναι να έχεις έναν ξεκάθαρο στόχο και να τον θέτεις εξαρχής», τόνισε, συγκρίνοντας τη διαδικασία με την προετοιμασία των δύο αδελφών για τη σεζόν του NFL.
Η σωματική προετοιμασία για τους ρόλους
Ο Ντέιμον παραλλήλισε τη δική του προετοιμασία με την πειθαρχία που απαιτείται σε επαγγελματικό επίπεδο αθλητισμού. «Όταν προετοιμάζομαι για τέτοιους ρόλους, όπως στην “Οδύσσεια” ή στις ταινίες “Jason Bourne”, αισθάνομαι πως περνώ κάτι αντίστοιχο με τη δική σας αγωνιστική περίοδο. Γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου, μέρος της δουλειάς σου. Μπαίνεις σε μια αυστηρή ρουτίνα και χτίζεις όλο το πρόγραμμά σου γύρω από αυτό. Αυτή είναι η σωματική πλευρά της προετοιμασίας», υπογράμμισε.
- Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας,
- Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος,
- Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη,
- Ζεντάγια ως Αθηνά,
- Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη,
- Λουπίτα Νιόνγκο ως Κλυταιμνήστρα,
- Μπένι Σάφντι ως Αγαμέμνων,
- με επιπλέον συμμετοχές από Ρόμπερτ Πάτινσον, Μία Γκοθ, Χίμες Πατέλ και Έλιοτ Πέιτζ, των οποίων οι ρόλοι δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.
Τομ Χόλαντ: «Το σενάριο είναι το καλύτερο που έχω διαβάσει ποτέ»
Ο Τομ Χόλαντ επαινεί την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής της ταινίας και λίγο πριν τα γυρίσματα του Spider-Man: Brand New Day.Ο Χόλαντ πρόκειται να υποδυθεί τον Τηλέμαχο στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Ομήρου από τον Νόλαν, η οποία περιλαμβάνει ένα καστ με πλήθος από πασίγνωστους αστέρες.
«Το σενάριο είναι το καλύτερο σενάριο που έχω διαβάσει ποτέ», δήλωσε ο Χόλαντ στο Agence France-Presse.
Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, μεταξύ πολλών άλλων.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χόλαντ μιλάει με θερμά λόγια για την συνεργασία του με τον Νόλαν.Σε συνέντευξη του στο GQ που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο, ο Χόλαντ χαρακτήρισε την εμπειρία του «καταπληκτική» και «τη δουλειά μιας ζωής».«Η καλύτερη εμπειρία που είχα στα γυρίσματα. Απίστευτη», δήλωσε ο Χόλαντ στο GQ. «Ήταν συναρπαστική. Ήταν διαφορετική. Και νομίζω ότι η ταινία θα είναι διαφορετική από οτιδήποτε έχουμε δει ποτέ».
Συνέχισε, «Η συνεργασία με τον Κρις, η γνωριμία με αυτόν και την Έμμα [Τόμας] ήταν απολύτως φανταστική. Δεν έχω ξαναδεί κάποιον που να μπορεί να εργάζεται με τον τρόπο που εργάζονται αυτοί, και υπάρχει σίγουρα λόγος για τον οποίο είναι οι καλύτεροι στον κλάδο. Το να βρεθώ στην πρώτη σειρά σε αυτό, να είμαι μέρος της διαδικασίας και να συνεργαστώ με έναν πραγματικό μάστορα της τέχνης του και να μάθω από αυτόν ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ».