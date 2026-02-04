Το νέο MICRA πατάει στην πλατφόρμα AmpR Small-car και προσφέρει δύο επιλογές μπαταρίας, 40 kWh για αυτονομία έως και 317 km και 52 kWh για αυτονομία έως και 416 km, ενώ η ταχεία φόρτιση 100kW επιτρέπει φόρτιση από 15% σε 80% σε μόλις 30 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για την αστική μετακίνηση όσο και για απολαυστικές διαδρομές εκτός πόλης.

Η προηγμένη τεχνολογία του νέου MICRA έχει σχεδιαστεί για να κάνει την καθημερινή οδήγηση πιο απλή και άνετη. Οι ενσωματωμένες υπηρεσίες της Google προσφέρουν άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές Google Maps, Assistant και Play Store, ενώ η εφαρμογή NissanConnect επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών, όπως η κατάσταση φόρτισης, η αυτονομία και η θερμοκρασία καμπίνας, διαμορφώνοντας μια σύγχρονη, διαισθητική και πλήρως συνδεδεμένη οδηγική εμπειρία.

Το MICRA λανσαρίστηκε το 1983 και έχει καθιερωθεί ως ένα απόλυτα αξιόπιστο και ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης. Η έκτη γενιά του συνεχίζει αυτή την παράδοση, μεταφέροντας την θρυλική προσωπικότητα του MICRA στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας πρακτικότητα, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία οδηγική αίσθηση, τόσο εντός όσο και εκτός του αστικού ιστού.

Το νέο Nissan MICRA αναμένεται στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026.