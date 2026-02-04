Στην ελληνική αγορά που δραστηριοποιείται η Κινέζικη Chery , λανσάρει μια σειρά νέων μοντέλων, με πιο πρόσφατο το Tiggo 9 PHEV.Το νέο plug in υβριδικό SUV που ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων μοντέλων λανσαρίστηκε πριν λίγες ημέρες στην Ελλάδα με τη φίρμα να αναφέρει στην Πανελλαδική παρουσίαση του τα πλεονεκτήματα του σε επίπεδο τεχνολογίας και οικονομίας. Η τιμή του ορίζεται στα 52.490 ευρώ.

Το νέο μοντέλο είναι ένα επταθέσιο SUV με το μήκος του να αγγίζει τα 4.810 χλστ., ενώ το μεταξόνιο ανακοινώνεται στα 2.800 χλστ, τιμή που έδωσε απλόχερους χώρους στο σαλόνι.

Στο εσωτερικό φέρει κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών (ανάλυσης 2.5K) και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών.

Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από τα 143 λίτρα σε 7θέσια διαμόρφωση, με τη χωρητικότητα του να αυξάνεται στα 889 λίτρα στην 5θέσια διάταξη, και φτάνει έως τα 2.021 λίτρα.

Για την κίνηση του φέρει plug-in υβριδικό σύστημα Chery Super Hybrid (CSH), που συνδυάζει έναν 1.500άρη turbo κινητήρα, τρεις ηλεκτροκινητήρες και κιβώτιο 3 σχέσεων DHT. Συνολικά, αποδίδει 428 ίππους. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 146 χλμ.