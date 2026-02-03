Η Μονακό παραμένει σε βαθιά κρίση, με την ήττα από τη Ζαλγκίρις να προσθέτει νέα προβλήματα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα 16 επιθετικά ριμπάουντ τους και επικράτησαν με 104-87, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ τους σε 15-10 και εδραιώνοντας τη θέση τους στην πρώτη δεκάδα της EuroLeague.

Ο Αζουόλας Τουμπέλις ηγήθηκε της Ζαλγκίρις με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Σιλβαίν Φρανσίσκο πρόσθεσε 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για τη Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς σημείωσε 19 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ, με τον Άλφα Ντιαλό να προσθέτει 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με σερί 8-0 της Ζαλγκίρις, που έθεσε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Η Μονακό προσπάθησε να μειώσει με Μπλοσομγκέιμ και Τάις, αλλά οι γηπεδούχοι, με εξαιρετική ευστοχία από τα 6,75 μ., έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με διαφορά ασφαλείας.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Τόμας Μασιούλις συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό, με την άμυνα της Μονακό να μην μπορεί να περιορίσει τους γηπεδούχους. Στο τρίτο δεκάλεπτο η διαφορά έφτασε στους 16 πόντους, παρά τις προσπάθειες του Άλφα Ντιαλό να κρατήσει κοντά την ομάδα του Πριγκιπάτου.

Στην τελευταία περίοδο, η Ζαλγκίρις μπήκε αποφασισμένη να τελειώσει το ματς και με εξαιρετική ευστοχία διεύρυνε τη διαφορά στο 98-72, καθιστώντας οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής από τη Μονακό αδύνατη.