Μεγάλη διαμάχη έχει ξεσπάσει στη Γαλλία μετά τις δηλώσεις του 87χρονου Γκι Ρου, πρώην προπονητή της Οσέρ σε τρεις διαφορετικές περιόδους, συνολικά για περισσότερα από σαράντα χρόνια.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «L’Est Clair», ο Ρου εξέφρασε τη γνώμη του για το γυναικείο ποδόσφαιρο και τον ρόλο των γυναικών στο άθλημα:

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τις νεαρές γυναίκες που παίζουν το αγαπημένο τους άθλημα, αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε για θεαματικούς αγώνες, κοιτάξτε πρώτης κατηγορίας παιχνίδια με χιλιάδες θεατές», ανέφερε.

Στη συνέχεια προχώρησε σε πιο αμφιλεγόμενα σχόλια: «Οι γυναίκες είναι φτιαγμένες για να γεννούν, με φαρδύτερους γοφούς, και το ποδόσφαιρο δεν είναι φτιαγμένο για φαρδιούς γοφούς».

Ο Ρου πρόσθεσε επίσης ότι «οι καλύτερες παίκτριες έχουν τη σωματική διάπλαση αγοριών, γι’ αυτό βλέπουμε αγώνες όπου οι ομάδες κάτω των 14 ετών κερδίζουν εθνικές ομάδες».

Οι δηλώσεις του έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα γαλλικά και διεθνή μέσα, με πολλούς να καταδικάζουν τις σεξιστικές απόψεις του.