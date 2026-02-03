Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω ενημέρωσής της, έκανε γνωστό ότι τα 3.500 εισιτήρια, που διέθεσε ο Αστέρας στους Πειραιώτες για το αυριανό (4/2, 18:30) εξ αναβολής ματς πρωταθλήματος στην Τρίπολη, εξαντλήθηκαν.

Οι ερυθρόλευκοι θα έχουν 3.500 φιλάθλους τους στο Θ. Κολοκοτρώνης και εκείνοι αναμένεται να συμπαρασταθούν με δυναμικό τρόπο στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στην προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη για να ξεπεράσει την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία της Stoiximan Super League και να ανέβει εκ νέου στην κορυφή.

Η αποστολή για την Τρίπολη – Μέσα ο Κλέιτον, εκτός Ελ Κααμπί, Πιρόλα, Ροντινέι

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να συμπεριλάβει σε αυτή το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Κλέιτον, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από τους νταμπλούχους Ελλάδας, ενώ κανονικά είναι και ο Αντρέ Λουίζ στις επιλογές.

Από εκεί και πέρα, όπως αναμενόταν ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος μένει εκτός αποστολής για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ενώ εκτός είναι και ο Λορέντσο Πιρόλα, αλλά και ο Ροντινέι, που στο ντέρμπι με την ΑΕΚ πριν λίγα 24ωρα ξεκίνησε βασικός και έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης.

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Κλέιτον, Ταρέμι.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: