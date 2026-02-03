Το ερχόμενο καλοκαίρι ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Ντομαγκόι Βίντα με την ΑΕΚ, με τον 36χρονο Κροάτη αμυντικό να διανύει την τέταρτη του σεζόν στην ομάδα και να έχει καταγράψει 118 συμμετοχές. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της χρονιάς, καθώς ο προπονητής της εθνικής Κροατίας, Ζλάτκο Ντάλιτς, τον θέλει στο τεχνικό του επιτελείο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της κροατικής εφημερίδας Jutarnji, ο Βίντα έχει ήδη λάβει την απόφαση να αποχωρήσει από την ενεργό δράση με τη λήξη του συμβολαίου του στην ΑΕΚ. Παράλληλα, θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη θέση του βοηθού προπονητή στην εθνική ομάδα της Κροατίας.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να βρίσκεται στο πλευρό του Ντάλιτς στο επόμενο Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, ένας από τους βασικούς λόγους που η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κροατίας εξετάζει σοβαρά την ένταξη του Βίντα στο τεχνικό τιμ είναι η έντονη ηγετική του παρουσία στα αποδυτήρια, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Τanto ο Λούκα Μόντριτς όσο και οι υπόλοιποι διεθνείς της Κροατίας εκφράζουν τον σεβασμό και την εκτίμησή τους προς τον αμυντικό της ΑΕΚ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.