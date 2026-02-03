Ο Σέρχιο Ράμος φέρεται έτοιμος να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης της Σεβίλλης, η οποία βιώνει μία από τις πιο απαιτητικές σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «AS», ο πολύπειρος αμυντικός σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας, προκειμένου να συμβάλει άμεσα στην αγωνιστική της ανόρθωση.

Το σενάριο αυτό έρχεται να προστεθεί στις πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και θέλουν τον πρώην αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης να συμμετέχει σε επενδυτικό σχήμα με στόχο την απόκτηση μετοχών του συλλόγου. Ωστόσο, όπως προκύπτει, η διάθεση του Ράμος δεν περιορίζεται στο διοικητικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται και στο χορτάρι.

Μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Μοντερέι, ο Ισπανός στόπερ διατηρείται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, γεγονός που του επιτρέπει να σκέφτεται σοβαρά μια άμεση επιστροφή στη δράση.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στη Σεβίλλη παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από τη Μαγιόρκα τη Δευτέρα (2/2), αποτέλεσμα που τη διατηρεί μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.