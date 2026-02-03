Ο Ολυμπιακός αν και πήγε το ματς στην παράταση με το τρομερό τρίποντο του Φουρνιέ στο τέλος του τέταρτου δεκαλέπτου, δέχθηκε ένα 13-3 στην παράταση και μοιραία ηττήθηκε με 108-98 από τη Ντουμπάι για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Οι ερυθρόλευκοι είδαν το ρεκόρ τους να πέφτει στο 16-9, ενώ η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ανέβηκε στο 12-14 και βρίσκεται πλέον δύο νίκες από την δεκάδα και τα play-in. Τεράστια ζημιά στον Ολυμπιακό έκανε ο Καμπενγκε που έβαλε 21 πόντους, αλλά και ο Μπέικον που επίσης είχε 21, με τον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ να σταματά στους 18.

Από τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν ο Φουρνιέ που είχε 16 και μία σειρά από σημαντικά προσωπικά καλάθια στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά και ο Ντόρσεϊ που είχε 18 πόντους.

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά το ματς και μπήκε χωρίς συγκέντρωση στο παρκέ με συνέπεια η Ντουμπάι να προηγηθεί με 9-2 στο πρώτο τρίλεπτο. Οι ερυθρόλευκοι με συνεχόμενους πόντους του Ντόρσεϊ μείωσαν σε 9-7 μέχρι το τηλεοπτικό τάιμ άουτ.

Η Ντουμπάι με συνεχόμενους προσωπικούς πόντους των παικτών της ξέφυγε με +7 και σκορ 18-11 στο 8’. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με την ομάδα του Γκόλεματς μπροστά με +9 και σκορ 26-17 και κορυφαίο τον Αβράμοβιτς που είχε 8 πόντους. Από τον Ολυμπιακό 7 είχε ο Ντόρσεϊ και 6 ο Μιλουτίνοβ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός πέρασε την μπάλα στο low post και τον Τζόουνς ο οποίος με πέντε πόντους του μείωσε για τους ερυθρόλευκους σε 27-21 στο 12’. Ο Καμπενγκέλε με κάρφωμα έκανε το 31-25 στο 14’.

Ο Φουρνιέ με το πρώτο του τρίποντο στο ματς μείωσε σε -3 για τον Ολυμπιακό και σκορ 33-30 στο 15’. Η Ντουμπάι με ένα επιμέρους 5-0 και τρίποντο του Μούσα από την γωνία ξέφυγε ,ε +8 και σκορ 38-30 στο 16’. Συνεχόμενα τρίποντα από τις δύο ομάδες έφεραν το σκορ στο 43-39 υπέρ της ομάδας του Ντουμπάι στο 18’. Με καλάθι του Αβράμοβιτς το Ντουμπάι ξέφυγε με +10 και σκορ 49-39 στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τρίποντο του Αβράμοβιτς ο οποίος έκανε το 52-40 υπέρ της ομάδας του Γκόλεματς.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου το ματς συνέχισε να είναι μία σου και μία μου, κάτι που δεν βόλευε τον Ολυμπιακό που ήταν πίσω στο σκορ με την Ντουμπάι να φτάνει στο +15 και σκορ 60-45 με καλάθι του Αβράμοβιτς στο 23’.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησ ένα σφίξει την άμυνά του στη συνέχεια και με τον Μιλουτίνοφ να σκοράρει στην επίθεση μείωσε σε -11 και σκορ 64-53 στο 25’. Με δύο γκολ-φάουλ ένα του Γουόρντ και ένα του Βεζένκοφ, οι Πειραιώτες μείωσαν σε -6 και σκορ 67-61. Ο Ντόρσεϊ με ένα πολύ δύσκολο καλάθι μείωσε ακόμα περισσότερο σε 67-63. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με τη Ντουμπάι μπροστά με +4 και σκορ 74-70 και τον Ντόρσεϊ να είναι τρομερός, φτάνοντας τους 14 πόντους.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου η Ντουμπάι ξέφυγε και πάλι με +7 και σκορ 79-72 με γκολ-φάουλ του Πετρούσεφ στο 32’. Η Ντουμπάι συνέχισε να είναι καλή στην επίθεση με τον Μπέικον να κάνει το 84-74 με 2/2 βολές στο 34’. Ο Ολυμπιακός με δύο τεράστια σουτ του Φουρνιέ μείωσε στους τέσσερις και σκορ 84-80 στο 36’, για να απαντήσει ο Καμπενγκέλε με τρίποντο το οποίο έκανε το 87-80. Ο Ολυμπιακός έκανε αδιανόητα πράγματα από εκείνο το σημείο και έπειτα με τον Φουρνιέ να κάνει… όργια, κατάφερε να περάσει μπροστά με 90-89, χάρη σε ένα μεγάλο τρίποντο και ένα δίποντο του Πίτερς στο 38’.

To τέλος του ματς ήταν δραματικό με τον Ολυμπιακό να χάνει το σουτ της νίκης με Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, όμως είχε ακόμα μία ευκαιρία. Η Ντουμπάι ήταν μπροστά με 95-92 και ο Εβάν Φουρνιέ με τρίποντο απίθανο πάνω στον Άντερσον έκανε το 95-95 και έστειλε το ματς στην παράταση.

Στην παράταση οι ερυθρόλευκοι έβαλαν ένα τρίποντο με τον Γουόκαπ ο οποίος έκανε το 98-95 και από εκείνο το σημείο και έπειτα ο Ολυμπιακός δέχθηκε ένα επιμέρους 13-0 και έχασε το ματς μένοντας από λύσεις στην επίθεση αλλά και από ενέργεια, με τον Καμπενγκέλε να του κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και στην παράταση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-17, 52-40, 74-70, 95-95 (κ.α.), 108-98

DUBAI BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 2, Μπέικον 21 (7/13 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Αβράμοβιτς 17 (2/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 λάθη), Πρέπελιτς, Άντερσον 3 (1), Μούσα 10 (1/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καμπενγκέλε 21 (7/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράιτ 18 (4/8 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πετρούσεβ 10 (4/4 δίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Καμπόκλο 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (0/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη), Γουορντ 5, Βεζένκοβ 12 (4/10 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντόρσεϊ 18 (5/10 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Πίτερς 8 (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο, 3/5 βολές), Μιλουτίνοβ 13 (4/5 δίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζόσεφ 3 (1/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), ΜακΚίσικ 5 (1), Τζόουνς 12 (3/6 δίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φουρνιέ 16 (3/7 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ)