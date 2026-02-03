Η Μπαρτσελόνα έχει θέσει ως στόχο να φέρει τον τελικό του Champions League του 2029 στο Καμπ Νόου, καταθέτοντας υποψηφιότητα με τη στήριξη του δήμου της Βαρκελώνης και της Κυβέρνησης της Καταλονίας.

Το ιστορικό γήπεδο των «μπλαουγκράνα» άνοιξε ξανά τις πύλες του κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ενώ τα έργα εκσυγχρονισμού του αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027. Μετά την πλήρη αποπεράτωση, η χωρητικότητά του θα αγγίζει τις 105.000 θέσεις, γεγονός που το καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα στάδια στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο σύλλογος και οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες, συγκεντρώνοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αρχική υποβολή του φακέλου στην UEFA.

Η προθεσμία για την κατάθεση της υποψηφιότητας εκτείνεται έως τον Ιούνιο του 2026, με τη Μπαρτσελόνα να εμφανίζεται αποφασισμένη να διεκδικήσει έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς τελικούς σε συλλογικό επίπεδο.