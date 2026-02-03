Σε μία μέρα (3/2) διεξήχθη σχεδόν ολόκληρη η 26η αγωνιστική της regular season της Euroleague. Οι εννιά από τους δέκα αγώνες δηλαδή, καθώς το Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν είναι προγραμματισμένο για αύριο Τετάρτη (4/2, 21:30).

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Ντουμπάι και ηττήθηκε από την ομάδα του Φίλιπ Πετρούσεφ με σκορ 108 -98 στην παράταση. Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες έπεσαν στο 16-9, ενώ η Ντουμπάι ανέβηκε στο 12-14.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μεγάλη νίκη, επικρατώντας στο τέλος με σκορ 82-81 της Ρεάλ Μαδρίτης και ανεβαίνοντας στο 16-10, με τη «Βασίλισσα» να έχει το ίδιο ρεκόρ.

Η 26η αγωνιστική της Euroleague:

Ντουμπάι – Ολυμπιακός 108-98 (παρ.)

Αναντολού Εφές – Βαλένθια 107-90

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μονακό 104-87

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 87-75

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 95-93

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81

Μπάγερν Μονάχου – Παρί LIVE

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε LIVE

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια LIVE

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν 4/2 στις 21:30

Η βαθμολογία:

Εκκρεμούν

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)