Η διοίκηση του Ολυμπιακού και ο Ζέλσον Μαρτίνς κατέληξαν σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο, επισφραγίζοντας μια σχέση που χτίστηκε σε βάσεις από τον Ιανουάριο του 2024, όταν ο Πορτογάλος φόρεσε για πρώτη φορά τα ερυθρόλευκα.

Η κοινή τους πορεία και το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης αποδείχθηκαν καθοριστικά στις διαπραγματεύσεις των τελευταίων εβδομάδων, οι οποίες οδήγησαν στο τελικό «ναι» και από τις δύο πλευρές. Το μεσημέρι της Τετάρτης (3/2) ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση, βάζοντας τέλος σε κάθε εκκρεμότητα.

Ο Μαρτίνς, που έχει ήδη αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία των Πειραιωτών με καθοριστικά γκολ στο Champions League απέναντι σε Αϊντχόφεν, Καϊράτ και Άγιαξ, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μετά την ολοκλήρωση του deal.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / Gelson Martins has renewed with Olympiacos FC! 🔴⚪️ pic.twitter.com/Iu7c6BrWgv — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 3, 2026

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

“Είμαι πολύ ευτυχισμένος για την ανανέωση και που θα βρίσκομαι εδώ για να μπορέσω να βοηθήσω αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ, είμαι χαρούμενος που ανανέωσα και υπόσχομαι πως θα τα δώσω όλα για τον Ολυμπιακό.

Όταν υπέγραψα πρώτη φορά, ήξερα το μεγαλείο του συλλόγου και πως θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές επιτυχίες. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γι’αυτό. Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω στον Ολυμπιακό και να βοηθήσω αυτή την ομάδα να έχει μεγάλες επιτυχίες.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για όλα, για τη στήριξη, βρίσκονται πάντα δίπλα μας. Μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη και ο παλμός του κόσμου. Μας βοηθάει στις καλές και στις κακές στιγμές και είμαι ευτυχισμένος.

Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι μαζί για να πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες”, τόνισε ο Ζέλσον Μαρτίνς στις πρώτες του δηλώσεις μετά από την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό.