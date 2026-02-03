Η τελευταία νίκη της Εφές πριν από το σημερινό παιχνίδι είχε σημειωθεί στις 17 Δεκεμβρίου στο Κάουνας. Με την επιτυχία αυτή η ομάδα του Πάμπλο Λάσο βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-19 συνολικά και 4-10 εντός έδρας, ενώ η Βαλένθια υποχώρησε σε 16-20 (5-8 εκτός).

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ερτσάν Οσμάνι με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Σέιμπεν Λι πρόσθεσε 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Νέιτ Ρίβερς σημείωσε 30 πόντους και 3 ριμπάουντ, με τον Ντάριους Τόμπσον να προσθέτει 11 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η Εφές ξεκίνησε δυνατά, παίρνοντας γρήγορα το προβάδισμα 10-3 με δύο βολές του Οσμάνι. Η Βαλένθια μείωσε προσωρινά σε 10-9, αλλά η ομάδα της Τουρκίας ανέκτησε άμεσα διαφορά με καλάθια των Λι και Ντοζίερ, φτάνοντας στο 19-13. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σερί 14-1, που την ανέβασε στο 33-14 με καλάθι και φάουλ του Τζόουνς.

Το υπόλοιπο του αγώνα εξελίχθηκε με την ομάδα του Λάσο να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα και να φτάνει σε άνετη νίκη 107-90, σβήνοντας το αρνητικό σερί και επιστρέφοντας στις επιτυχίες στη EuroLeague.