Επικαιρότητα

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η επέκτασή της και όλες οι αλλαγές

Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας αναμένεται να βελτιώσει τη διαφάνεια και την ορθότερη καταγραφή των υπερωριών.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η επέκτασή της και όλες οι αλλαγές
TANEA Newsroom 03/02/2026, 10:01
  • Η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα επεκταθεί έως το τέλος του 2026, με στόχο την εφαρμογή της σε όλο τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Η επέκταση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δημοσίου.
  • Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας αναμένεται να βελτιώσει τη διαφάνεια και την ορθότερη καταγραφή των υπερωριών.

Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο την εφαρμογή στο σύνολο του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δημοσίου και θα επιφέρει διαφάνεια και ορθότερη καταγραφή υπερωριών.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Με τη νέα ψηφιακή κάρτα οι δημόσιοι υπάλληλοι θα επιβεβαιώνουν την αυτοπρόσωπη παρουσία κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους από την υπηρεσία τους, ενώ θα καταγράφεται και το σύνολο των μετακινήσεών τους εντός και εκτός του χώρου εργασίας τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, η διοίκηση θα μπορεί να ελέγχει τόσο τον βαθμό της υπερωριακής εργασίας, όσο και τη συμμόρφωση των υπαλλήλων με βάση το προβλεπόμενο από τον νόμο ωράριο εργασίας τους.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», δείχνουν ότι το πρώτο 11μηνο του 2025 οι δηλωθείσες υπερωρίες ήταν αυξημένες κατά 2,45 εκατομμύρια ώρες (+53%) σε σχέση με το πρώτο ενδεκάμηνο του 2024 στους κλάδους εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον κλάδο του τουρισμού, με άνοδο κατά 681%, ενώ ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης με άνοδο 181%. Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο νέο καθεστώς όπως το λιανεμπόριο και η βιομηχανία.

Ήδη, με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, προστατεύονται 1.500.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση.

Με την επέκταση εφαρμογής της κάρτας, θα ξεκινήσει μπαράζ ελέγχων στις επιχειρήσεις των νέων κλάδων με τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες που κυμαίνονται από 2.000 έως 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Το νέο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Από τις 16 Φεβρουαρίου ξεκινά η πλήρης λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη ΙΙ», που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον.

Το νέο σύστημα υπόσχεται:

  • Απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων
  • Κατάργηση εγγράφων και επαναλαμβανόμενων δηλώσεων
  • Άμεση πρόσβαση των εργαζομένων στα στοιχεία τους
  • Καλύτερο έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας

Η εφαρμογή του «Εργάνη ΙΙ»,  και η γενίκευση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να περιορίζουν τη μη δηλωμένη εργασία.

Επίσης αναμένεται να βοηθήσουν ουσιαστικά στη διαφάνεια γύρω από τα εφαρμοζόμενα ωράρια εργασίας, καθώς και στην πλήρη καταγραφή αλλά και στην αμοιβή των υπερωριών.

Πηγή: ot.gr

