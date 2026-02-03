Οι επαφές Άρη και Χουάρες βρίσκονται από χθες στην κορύφωσή τους, με τον σύλλογο του Μεξικού να πιέζει για την απόκτηση του Μόντσου Ροντρίγκευ με τη μορφή δανεισμού.

Μία υπόθεση που δεν αποκλείεται να ξεκαθαρίσει ακόμα και στη διάρκεια της σημερινής ημέρας και τον Ρούμπεν Ρέγες να ετοιμάζεται για τη… ζωή δίχως τον Ισπανό χαφ.

Η αποχώρηση του Μόντσου θα ανοίξει μία θέση στη μεσαία γραμμή και ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής έχει μόλις λίγα 24ωρα μπροστά του για να την καλύψει.

Ο Ρέγες θέλει να είναι έτοιμος και για αυτό ήδη αναζητεί στην αγορά πιθανούς αντικαταστάτες του Μόντσου. Κάποιες επιλογές προέρχονται από αγορές όπως του Βελγίου ή της Ισπανίας που γνωρίζει αρκετά καλά. Υπάρχουν όμως κι άλλες όπως αυτή διεθνή ποδοσφαιριστή από κοντινό πρωτάθλημα στην Ελλάδα που έχει πέσει στο τραπέζι και εξετάζεται από τους ανθρώπους της ομάδας.

Το μέτωπο του χαφ δεν είναι το μόνο που απασχολεί αφού στον Άρη δεν θα έλεγαν «όχι» στην απόκτηση ενός αριστερού μπακ ή ακόμα και ενός κεντρικού αμυντικού, περιμένοντας να δουν τι επιλογές έχει να προσφέρει η αγορά σε αυτές τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών.