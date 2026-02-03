Το MG4 EV Urban έχει μήκος 4.395 χλστ. (4.287 χλστ. το MG4), πλάτος 1.842 χλστ., ύψος 1.551 χλστ. και μεταξόνιο 2.750 χλστ.

Το MG4 EV Urban θα είναι το νέο μικρό, ηλεκτρικό της Κινέζικης φίρμας. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του μία οθόνη 15,6 ιντσών για το σύστημα infotainment, συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ πίσω από το τιμόνι δεσπόζει επίσης μία οθόνη 7 ιντσών που αναλαμβάνει τον ρόλο του πίνακα οργάνων.

To MG4 Urban είναι προσθιοκίνητο και ενσωματώνει πιο μικρής χωρητικότητας LFP μπαταρίες στα 49 και 54 kWh, με ισχύ 149 και 160 ίππους αντίστοιχα και αυτονομία που φτάνει έως τα 415 χιλιόμετρα.