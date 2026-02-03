H Οpel κατέκτησε τη 2η θέση στις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων για τον Ιανουάριο, καταγράφοντας μερίδιο αγοράς 8,8%.

Στην λιανική αγορά υπερδιπλασίασε το μερίδιό της, συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση ταξινομήσεων κατά 140%. Παράλληλα, η Opel κατέλαβε τη 2η θέση και στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων με μερίδιο 11,7%.

Καθοριστική συμβολή σε αυτή την εμπορική επιτυχία είχε το Opel Corsa. Το δημοφιλές supermini αναδείχθηκε 1ο στην κατηγορία του, καταγράφοντας εντυπωσιακό μερίδιο 20,7%. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του μοντέλου, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους υποψήφιους πελάτες. Fun to drive χαρακτήρας, καινοτομίες αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας, αποδοτικοί κινητήρες βενζίνης, εκδόσεις Hybrid για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, αλλά και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, συνθέτουν το προφίλ του Corsa και αποτυπώνουν τη δέσμευση της Opel στην καινοτομία και τη βιώσιμη κινητικότητα.