Η Citroën κατέγραψε 822 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 8,1% και σημειώνοντας αύξηση μεριδίου κατά 34% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το αποτέλεσμα αυτό επιβραβεύει τη στρατηγική της μάρκας, η οποία βρίσκει ξεκάθαρη ανταπόκριση και αποδοχή από το ελληνικό κοινό

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραμάτισε το Citroën C3, το οποίο κατέγραψε 520 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 13,6% στην κατηγορία B-SUV – την μεγαλύτερη και πιο ανταγωνιστική κατηγορία της Ελληνικής αγοράς.