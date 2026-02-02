Η EuroLeague προχωρά στο επόμενο μεγάλο βήμα της, εξετάζοντας την αύξηση των συμμετεχόντων κλαμπ σε 22 ή 24 και την εισαγωγή νέου συστήματος διεξαγωγής, με στόχο τη μείωση της αγωνιστικής κόπωσης, την καλύτερη αξιοποίηση των ημερομηνιών και την αντιμετώπιση του νέου ανταγωνισμού από το NBA Europe.

Η επιλογή του Ισπανού Τσους Μπουένο στη θέση του CEO αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό ζήτημα της νέας εποχής, με την επόμενη προτεραιότητα να είναι η επέκταση της λίγκας και η αλλαγή του φορμάτ. Το υπάρχον σύστημα «όλοι εναντίον όλων», που ξεκίνησε το 2016-17 με 16 ομάδες και επεκτάθηκε πρόσφατα σε 20, έχει φτάσει στα όριά του, καθώς οι διαθέσιμες ημερομηνίες δεν επαρκούν για περαιτέρω διεύρυνση.

Το προτεινόμενο νέο μοντέλο προβλέπει αρχικά την αύξηση των ομάδων κατά δύο για την επόμενη σεζόν, με πιθανή επέκταση σε 24 ομάδες από τη σεζόν 2027-28, παράλληλα με την έναρξη του NBA Europe. Το σύστημα θα περιλαμβάνει δύο γκρουπ, πιθανώς με βάση τη δυναμικότητα των ομάδων, δύο γύρους μεταξύ τους και έναν τρίτο ενδιάμεσο γύρο με νέους ομίλους για τους κορυφαίους και τους τελευταίους του πρώτου γύρου. Παρά τις αλλαγές, ο συνολικός αριθμός αγώνων θα μειωθεί από 38 σε 34, με τους πρώτους οκτώ να προχωρούν στα πλέι οφ.

Παράλληλα, η επικείμενη διεύρυνση ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη τρίτης ελληνικής ομάδας, με την EuroLeague να παρακολουθεί στενά Άρη και ΠΑΟΚ, οι οποίοι ήδη δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη μέσω EuroCup. Η αλλαγή αυτή θεωρείται εξαιρετικά πιθανή, ενώ η φετινή σεζόν αναμένεται να είναι η τελευταία με το υπάρχον σύστημα.