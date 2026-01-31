Ο Κώστας Σλούκας αναδείχθηκε MVP της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στον Παναθηναϊκό. Ο αρχηγός των «πρασίνων» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Βιλερμπάν, οδηγώντας την ομάδα του με την απόδοσή του.

Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (2/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 10/10 βολές), ενώ μοίρασε και 9 ασίστ. Η συνολική του παρουσία μεταφράστηκε σε 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που του χάρισε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αγωνιστικής για έκτη φορά στην καριέρα του.

