Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος από τις 13/12 του 2025, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, επικρατώντας του Υδραϊκού με 17-11 στο Παπαστράτειο για την 12η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών.

Ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να φορτσάρει ιδιαίτερα στο ματς και «καθάρισε» από νωρίς την υπόθεση νίκη, βγάζοντας στην πισίνα την μεγάλη ποιότητα που έχει ως ομάδα, με τους παίκτες του να επιστρέφουν στις εγχώριες διοργανώσεις μετά την τεράστια επιτυχία της Εθνικής μας ομάδας και το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Σερβίας.

Οι Πειραιώτες έκαναν έτσι το 12/12 στο πρωτάθλημα και βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με τον Υδραϊκό να είναι στην τέταρτη θέση μαζί με την Γλυφάδα.