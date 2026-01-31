Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε ξανά, αλλά πέρασε με 79-78 από τη Γαλλία επί της ουραγού Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε στις νίκες.
Νωρίτερα η Μπολόνια έκανε την έκπληξη στο Μονακό υποχρεώνοντας την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στην τρίτη σερί ήττα της στη διοργάνωση, με το 84-82 υπέρ των Ιταλών χάρη στο buzzer beater του Βιλντόζα.
Από εκεί και πέρα, σημαντική νίκη πήρε ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στην Ντουμπάι με 95-92 ενώ η Μπασκόνια, παρότι έχει μείνει πολύ πίσω, έκανε τη ζημιά στη Ζαλγκίρις της οποίας επικράτησε με 102-91.
Τα αποτελέσματα 25ης αγωνιστικής της Euroleague
Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 96-92
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 64-79
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 94-83
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84
Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 95-92
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 102-91
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79
Η βαθμολογία στη Euroleague σε 25 αγώνες
Το πρόγραμμα της επόμενης (26ης) αγωνιστικής:
Dubai BC – Ολυμπιακός 3/2 στις 18:00
Αναντολού Εφές – Βαλένθια 3/2 στις 19:30
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μονακό 3/2 στις 20:00
Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 3/2 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 3/2 στις 21:05
Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 3/2 στις 21:15
Μπάγερν Μονάχου – Παρί 3/2 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 3/2 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 3/2 στις 21:30
Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν 4/2 στις 21:30